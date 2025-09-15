Bilim insanları, Dünya’ya en çok benzeyen ötegezegenin 40 ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu açıkladı. James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile yapılan gözlemler, TRAPPIST-1 sistemi içindeki ‘TRAPPIST-1e’ adlı gezegenin yaşama elverişli bir atmosfere sahip olabileceğini ortaya koydu.

TRAPPIST-1 Sistemi ve TRAPPIST-1e

2016 yılında keşfedilen TRAPPIST-1 sistemi, kayalık yapıda ve Dünya büyüklüğünde 7 gezegene ev sahipliği yapıyor. Yeni veriler, TRAPPIST-1e’nin Venüs veya Mars gibi yoğun karbondioksit atmosferine sahip olmadığını, aksine Dünya benzeri azot ağırlıklı bir atmosfere sahip olabileceğini gösteriyor.

Bilim insanlarından açıklamalar

MIT’den astronom Sara Seager, “TRAPPIST-1e, yaşanabilir bölge gezegenleri arasında en umut verici adaylardan biri. Bu bulgular bizi bir adım ileri taşıyor” dedi. Astrofizikçi Ana Glidden ise, “Artık 40 ışık yılı uzaklıktaki Dünya büyüklüğündeki gezegenlerin atmosferlerini inceleyebiliyoruz. Bu, yeni bir keşif çağının başlangıcı” ifadelerini kullandı.

Gelecek gözlemler belirleyici olacak

Araştırmacılar, JWST ile yapılacak ek gözlemlerin, TRAPPIST-1e’nin atmosfer yapısı hakkında kesin veriler sağlayacağını belirtti. Şu anki veriler, gezegenin azot açısından zengin ve düşük miktarda karbondioksit ile metan içeren bir atmosfere sahip olma ihtimalini güçlendiriyor.