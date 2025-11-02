Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Haymana Belediyesi iş birliğiyle, 2025 Güz Dönemi kapsamında 2 bin 603 çiftçiye toplam 11 milyon 623 bin 275 TL mazot desteği sağlandı.

Haymana Belediyesi’nden yapılan açıklamada, üretimden kopmadan alın teriyle çalışan çiftçilerin her zaman yanında olunduğu vurgulandı. Destek programının, bölgedeki tarımsal üretimi güçlendirmeyi ve kırsal kalkınmayı teşvik etmeyi hedeflediği belirtildi.

