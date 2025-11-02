Edinilen bilgiye göre, derbi için stadyuma gelen Beşiktaşlı taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada silah kullanıldığı ve bir taraftarın yaralandığı belirtildi. Olayın, taraflar arasında daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Polis, stadyum ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışmalar gerçekleştirdi. Soruşturma devam ediyor.