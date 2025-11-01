Galatasaray, RAMS Park’ta saat 20.00’de oynanan karşılaşmaya şu 11 ile başladı:

Uğurcan Çakır, Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Trabzonspor’un sahadaki 11’i ise şuydu:

Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Jabol, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu.

Maçın başından itibaren iki takım da hızlı ve etkili oyun sergiledi. İlk tehlikeli pozisyon Trabzonspor’dan geldi; 12. dakikada Batagov’un vuruşu kaleci Uğurcan’da kaldı. Galatasaray, duran toplardan pozisyon yaratmaya çalışsa da Osimhen’in kafa vuruşu yan direkten auta gitti. 35. dakikada Torreira’nın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi ve ilk yarı 0-0sona erdi.

İkinci Yarıda Kaçan Goller ve Kırmızı Kart

İkinci yarının başında Trabzonspor, Muçi’nin ortasında Zubkov ile gole yaklaştı; Uğurcan başarılı bir kurtarış yaptı. 71. dakikada Zubkov’un ceza sahası dışından şutu direkten döndü. Galatasaray’ın Sane ile bulduğu gol ise 77. dakikada ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Trabzonspor, 90. dakikada Bouchouari’nin Sallai’ye arkadan yaptığı faul sonrasında kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Öne Çıkan Anlar

Montella tribünden izledi: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella , Dünya Kupası Elemeleri öncesi oyuncuları yerinde takip etti.

Savic sakatlandı: Trabzonspor’un tecrübeli savunmacısı Stefano Savic , 50. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Rayyan Baniya girdi.

Bouchouari 7 dakika sahada kaldı: 83. dakikada oyuna giren Faslı oyuncu, kırmızı kartla 90. dakikada oyun dışında kaldı.

Maç Sonucu

Galatasaray 0-0 Trabzonspor

Galatasaray puan: 29

Trabzonspor puan: 24