Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de sabah saatlerinde ağaç kesimi yapıldı. Zeytin ağaçlarının köklerinden sökülerek kamyonlara yüklendiği belirtilirken, kesime tepki gösteren köylüler gözaltına alındı.

İkizköy muhtarı Nejla Işık’ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Köylüler sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda “Asla vazgeçmeyeceğiz” diyerek mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Resmi makamlardan gözaltı sayısı ve kesim işlemlerine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölge, daha önce de enerji yatırımları nedeniyle gündeme gelmişti. Direnişin sembol isimlerinden “Zehra Nene”nin dün hayatını kaybetmesinin ardından bugün başlayan kesim köyde tepkileri artırdı.

‼️GÖZALTINA ALINDIK‼️



Akbelen’de tüm tepeler jandarmalar tarafından kuşatılmış durumda. Zeytinlerin kesildiği alana ulaştık. Bu katliam bitene kadar gitmeyeceğimizi söyledik, gözaltındayız. pic.twitter.com/pjFB6gsqBp — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz 🌱🫒🌲 (@ikizkoydireniyo) September 15, 2025