Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde kurulan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, açıldığı günden bu yana Ankaralıların yoğun ilgisini görüyor. Park, bugüne kadar 335 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Kentin merkezinde dev bir yeşil alan

Toplam 940 bin metrekarelik alan üzerinde yer alan park, başkentte vatandaşlara şehir içinde geniş bir yeşil alan sunuyor. Parkta;

400 bin metrekare çim alan, 250 bin çalı ve 17 bin ağaç bulunuyor.

Ziyaretçilere sunduğu imkanlar neler?

Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, hayvanlar için doğal yaşam alanlarının yanı sıra; farklı yaş grupları için oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, meyve bahçeleri ve etkinlik alanlarıyla ziyaretçilere çeşitli imkânlar sunuyor.

ABB yetkilileri, parkın kısa sürede Başkentlilerin yeni buluşma noktası hâline geldiğini ve doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için önemli bir seçenek olduğunu belirtti.