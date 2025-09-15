Duruşmada tüm davacıların avukatı Onur Yusuf Üregen ile CHP avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysen duruşmada hazır bulundu. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu vekili Av. Hüseyin Uğur Poyraz, duruşma salonunun küçük olmasına tepki göstererek; "Acilen büyük salona geçmeniz lazım. Erteleyemeyeceğinizi düşünüp, maslahat güzarlıktan dava yapıyorsunuz sanırım" dedi. Hâkim mahkeme salonunun bu salon olduğunu, şu an değiştirilmesinin olanaklı olmadığını belirtti.

Dikkat Çeken Talep

CHP’de kurultayın iptali için açılan davada dikkat çeken bir talep geldi.

Şikayetçi Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, mahkemeden Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tedbiren yeniden göreve getirilmesini istedi.

Üregen, dava sonuçlanana kadar mevcut yönetimin yetkilerinin kaldırılmasını, partiyi Kılıçdaroğlu’nun yönetmesini talep ettiklerini söyledi.

