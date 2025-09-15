Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak alev aldı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.
Kaza detayları
Olay, dün gece saatlerinde gerçekleşti. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü.
Yaralılar ve sağlık durumu
Otomobilde bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yanıklar alırken, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.T. (46)’nin vücudunun yaklaşık yüzde 80’inde yanık oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis incelemesi
Kaza sonrası polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk bulgular sürücünün kontrolünü kaybetmesinin kazaya yol açtığını gösteriyor.