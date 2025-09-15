Muratpaşa ilçesinde dün gece meydana gelen olayda, restoran işletmecisi Haluk Altın (45), iş yerine almadığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi Ceyhun Bulut (38), kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak’taki restoranın önünde saat 02.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre Ceyhun Bulut, kız arkadaşıyla birlikte önceden tanıdığı Haluk Altın’ın restoranına geldi. Haluk Altın, geç saat olması nedeniyle Bulut’u içeri almadı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Bulut ve yanında bulunan kişi restoranı terk etti.

Bir süre sonra geri dönen Ceyhun Bulut, yanında getirdiği tabancayla Haluk Altın’a ateş etti. Karın bölgesine üç kurşun isabet eden Altın, ambulansla hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Şüphelinin ifadesi ve tutuklanması

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Ceyhun Bulut, ifadesinde alkol almak için restorana geldiklerini, içeri alınmayınca sinirlendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kurbanın aile geçmişi

Hayatını kaybeden Haluk Altın’ın, 1969-1977 yılları arasında Trabzonspor’da forma giymiş eski futbolcu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu olduğu belirtildi.