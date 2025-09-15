Dün akşam Almanya ile final maçı oynayan A Milli Basketbol Takımı maçın bitimine son iki dakika kala çok az bir farkla yenilmişti. Maç sonrası değerlendirme yapan Kaptan Cedi Osman ise üzüntüsünü dile getirdi.

Kaptan Cedi Osman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalini değerlendirdi: "Çok üzgünüz. 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda yeniden finale yükseldik. Herkes kupayı Türkiye'ye getirmeyi çok istedi. Ancak olmadı. Çok üzgün ve duygusalız. Finale kadar namağlup gelip, finalde de 38 dakika önde oynayıp son 2 dakikada maçı kaybettik" dedi.

Moralinin bozukluğu yüzünden okunan Kaptan'a Türk halkı teselli verdi. Dün oynanan maçta ekran başına kilitlenen vatandaş, sosyal medyadan da 12 Dev Adama milyonlarca destek ve iyi dilek mesajı yağdırdı.