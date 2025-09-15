Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı gönülden kutluyorum. Millî Takımımızın gösterdiği azim, inanç ve mücadele, milletçe hepimizin göğsünü kabarttı. 🇹🇷 Bu tarihî yolculukta bizlere yaşattığınız gurur, mutluluk ve coşku için teşekkürler 12 Dev Adam Ay yıldızlı formayı sahada yürekle, kararlılıkla ve büyük bir onurla taşıdınız. 86 milyon olarak her daim yanınızdayız. Bu aziz bayrağı daha nice zaferlerle dalgalandıracağınıza inancımız tam.”

— Burhanettin Duran (@burhanduran) September 14, 2025