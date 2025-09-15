Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan maçı takip etmek için meydana akın eden yüzlerce kişi, milli takımın kaydettiği her sayıda büyük coşku yaşadı. Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla “12 Dev Adam”a destek verdi.

Finalde Almanya’ya 88-83 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Sivas Belediyesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Tarihi Kent Meydanı Milli Maç Heyecanıyla Dolup Taştı! Yüzlerce hemşehrimiz, dev ekran karşısında tek yürek, tek ses olarak 12 Dev Adam’a destek veriyor. Final coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz!"

Final coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz! 🔥 pic.twitter.com/rw4O0XlG2n — Sivas Belediyesi (@sivasbeltr) September 14, 2025