Haymana Bulvarı’nda seyreden bir otomobil ile yan yoldan gelen taksinin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan H.O. ve A.C.A, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı; H.O. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, A.C.A’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza Anı Kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın yol kenarındaki tabela direğine çarparak durduğu, araçtaki bazı kişilerin kendi çabalarıyla dışarı çıktığı görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.