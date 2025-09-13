Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil, yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde şehit oldu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Yerlikaya’nın mesajı, şehit jandarma için kamuoyunda ve sosyal medyada büyük bir saygı ve taziye paylaşımlarına yol açtı.

