Saat 14.45’te başlayan KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumunda adaylar, hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan 40’ar çoktan seçmeli soruyu yanıtladı. Adaylara sınav süresi olarak toplam 150 dakika verildi.

Bu oturuma 51 bin 666 aday katıldı. Sınavlar için 345 bina ve 4 bin 538 salon kullanılırken, güvenlik önlemleri kapsamında 16 bin 996 görevli sınavlarda, 2 bin 377 emniyet personeli ise sınav güvenliği için sahada yer aldı.

Üçüncü Oturum Yarın Yapılacak

KPSS Alan Bilgisi’nin üçüncü oturumu ise işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşuyor ve yarın saat 10.15’te başlayacak. Adaylara çoktan seçmeli 40’ar soru yöneltilecek; istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için ise 50’şer dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınav Sonuçları

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim’de açıklanacak.