Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Eylül’de başlattığı Sincan Yenikent girişindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle Yenikent-Ankara Ayaş Yolu’nun belirli bölümleri trafiğe kapatıldı. Araçlar, alternatif güzergah olarak Cumhuriyet Bulvarı’na yönlendirilirken, trafik yavaşladı ve uzun kuyruklar oluştu.

Bölgede taksicilik yapan Taner Aksoy, uzun süredir devam eden yol ve tren çalışmaları nedeniyle mağduriyet yaşandığını belirterek, “İnsanlar çıkmaza girdi, labirentin içine düştü. Kolayca düzeleceğini zannetmiyorum.” dedi.

Bölge esnafı Mehmet Öz de, trafiğin yoğunluğu nedeniyle günlük 5-6 kazanın meydana geldiğini belirtti ve, “Ben 30 senedir burada oturuyorum, böyle bir şey görmedim. Vatandaşlar çok eziliyor.” ifadelerini kullandı.

Gimat Alt Geçidi Çalışmaları

Yaklaşık 2 ay önce başlanan Anadolu Bulvarı Gimat alt geçidi genişletme çalışmaları kapsamında, trafik yan yollara yönlendirilirken Bağdat Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Çalışmalar nedeniyle bölgede yoğun trafik ve uzun araç kuyrukları oluştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, çalışmaların okulların açılmasına günler kala yapılmasına tepki göstererek, “Yol kapatıldı, vatandaşlarımız saatlerce trafikte beklemek zorunda kalıyor. Bu hizmet değil, açıkça zulümdür.” dedi.

Baykoç, Yenikent köprülü kavşak çalışmasının 240 gün süreceğini, Gimat alt geçidi çalışmasının ise sanayi ve toptancılar sitesi trafiğini olumsuz etkilediğini belirtti: “Vatandaşlarımız 20 dakikalık yolu 2 saatte gidiyor. Bu, vatandaşa yapılmış büyük bir zulümdür.”

ABB’den Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise köprülü kavşak ve alt geçit çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını, ulaşımı rahatlatmak amacıyla yürütüldüğünü açıkladı.