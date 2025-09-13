Başkent Ankara’da vefat eden Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ,

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ,

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ,

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ,

MİT Başkanı İbrahim Kalın ,

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ,

AK Parti yöneticileri, milletvekilleri, devlet erkanı ve Kılıç’ın yakınları katıldı.

Erdoğan’dan Duygusal Konuşma

Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Kılıç’ın fikir adamı yönüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Hamdi kardeşimiz uzun bir süre ağır bir hastalıkla imtihan oldu. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Güçlü bir kalemdi, güçlü bir beyindi, dava yolunda mesai arkadaşımızdı. Rahatsızlığı döneminde bile işini aksattığına şahit olmadım. Rabbim bizleri sevgili Habibinin sancağı altında buluştursun.”

Gölbaşı Mezarlığı’na Defnedildi

Kılınan cenaze namazının ardından Hamdi Kılıç’ın cenazesi Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.