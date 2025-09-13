Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden “İhtiyar” lakaplı mafya babasının en güvendiği adamı olan Dinçer Burçay, görünen yüzüyle büyük şirketlerin yöneticisi, perde arkasında ise kirli işlerin cesur yürütücüsü. Zorlu bir çocukluktan çıkıp güç ve zenginliğe ulaşan Dinçer, geçmişte yaşadığı acıları unutmaz ve onu ayakta tutan tek şey kalbindeki intikam arzusu olur.

Dinçer Burçay’ın zekâ dolu hamleleri ve geçmişten gelen yaralarıyla verdiği mücadele, Eşref Rüya’nın tüm dengelerini değiştirecek.

Yeni Sezon Tarihi

Tims&B imzalı Eşref Rüya, ikinci sezon ilk bölümüyle 17 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.