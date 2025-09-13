Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin her zaman dost ve kardeş ülke Pakistan’ın yanında olduğu vurgulandı.