Başkent sokaklarında heyecan doruğa çıkarken, vatandaşlar final öncesinde AA muhabirine düşüncelerini paylaştı.

Bahçelievler 7. Cadde esnaflarından Murat Tetik, Letonya’nın başkenti Riga’da oynanacak final için umutlu olduğunu belirterek:

“Almanları da yeneceğimize inanıyorum. Takımda en çok Alperen’i seviyorum, inşallah daha da başarılı olacak. Diğer oyuncularımız da çok iyi oynuyorlar.” dedi.

Milli takımın tüm maçlarını izlediğini söyleyen Mustafa Enginar ise, Almanya karşısında galibiyet için dua ettiğini ifade etti.

“Favori Biziz, Hırs ve Azimle Şampiyon Olacağız”

Başkentli basketbolseverlerden Aşkın Kıstı, milli takımın favori olduğuna dikkat çekerek:

“Alperen’in ve bütün takımın hırsı, azmi gözlerinden okunuyor. Bu azim başarıyı getirecek.” diye konuştu.

Mehmet Alp Ulusoy ise, başantrenör Ergin Ataman’ın tecrübesine vurgu yaparak:

“Ataman çok büyük hoca. Takımın kimyası da çok iyi. Böyle oynarlarsa kazanamayacakları maç yok.” dedi.

“Onurluyuz, Gururluyuz”

Finali heyecanla bekleyen öğrenci Azra Solmaz, milli takımı izlemekten gurur duyduğunu belirterek:

“Hem milli maçlarımız hem de sanatımızla ülkemizin öne çıkması beni çok mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

Milli takım için büyük bir zafer olacağına inanan Ahmet Yasin de, kaptan Cedi Osman ve Alperen Şengün’ün performansına dikkat çekti:

“Finali de alacağımızı düşünüyorum. Benim EuroBasket 2025 MVP adayım Alperen Şengün.” dedi.