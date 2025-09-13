Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, YÖK’ün raporları ve yapılan tespitler doğrultusunda İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu öne sürüldü. İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.

Duruşma Silivri’de Görüldü

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılması planlanan ilk duruşma, salonun yetersiz kalması nedeniyle Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1 No’lu Duruşma Salonu’nda gerçekleştirildi.

Duruşmaya, başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, çok sayıda belediye başkanı, milletvekili ve İmamoğlu’nun ailesi katıldı.

Sosyal Medyaya Yansıyan Görüntülere Soruşturma

Duruşma sırasında salondan çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, TCK 286. madde kapsamında “ses veya görüntülerin kayda alınması suçu” gerekçesiyle savcılık re’sen soruşturma başlattı.