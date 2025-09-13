Başkent'in Çankaya ilçesi Şimşek Caddesi yemyeşil ve en geniş caddelerinin başında gelen mutena bir yerleşim yeri. Ancak burada oturan vatandaşlar sivrisineklerden şikayetçi. Akşam havalar soğuyunca evleri sivrisinekler basıyor.

Güven Hastanesi’nin de bulunduğu Şimşek Caddesi sakinleri acilen ilaçlama yapılmasını istiyorlar

“KİMİ GÖRSEM ŞİŞLENMİŞ”

Şimşek Caddesinde oturan İlhan Kuyucu, sivrisinek istilasından dolayı evlerinin camlarını açamadıklarını belirterek “Eş dost kimi gördüysem mutlaka sivriler tarafından şişlenmiş el kol ve boyunları halledilmiş. Bu konuyla Ankara Büyükşehir Belediyesi mi, yoksa Çankaya Belediyesi ilgileniyor. En kısa zaman bu sorun çözümlenmeli. Bu cadde üzerinde bir hastanenin bulunuşu ve çalışanları ile hasta ziyaretine gelenler de dikkate alınırsa, insan trafiği günlük yaklaşık 30-35 bin kişiyi buluyor. Bu rakamlar da dikkate alındığında, bir sivrisineğin hastalık bulaştırma aktivitesini, acaba yöneticiler düşünüyor mu?” diye konuştu.