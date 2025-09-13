'50 yavrumuza 50 kırtasiye desteği' projesi kapsamında, müftülüğün konferans salonunda düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, organizasyonla geleceğin teminatı olan çocukların eğitim hayatına destek olmaya çalıştıklarını belirtti.
Öğrencilere başarı dileklerini ileten Tekin, Kırşehir TDV Kadın Gönüllüleri Sorumlusu Aylin Küçük'e, TDV kadın kolları üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından 50 öğrencinin okul çantası ve kırtasiye malzemesi ihtiyacı karşılandı.
