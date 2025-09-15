Emine Erdoğan, Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyayı ülkemize kazandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımız, hepimize büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Azmini, emeğini ve kalbini ortaya koyan sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Azmini, emeğini ve kalbini ortaya koyan sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum. 🇹🇷🏀 #12DevAdam