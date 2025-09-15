14 Eylül 2025 günü yapılan denetimlerde, “Eğlence adı altında rahatsızlık vermenin anlamı nedir”, “Talas’ta Tehlikeli Yolculuk” ve “Yolu kısaltmak için ters şeritten gitmeyiniz” başlıklı paylaşımlarda yer alan araçlar tespit edilerek sürücülerine cezai işlem uygulandı.

“Eğlence adı altında rahatsızlık vermek” gerekçesiyle tespit edilen araçların sürücülerine toplam 9 bin 930 TL ceza kesildi.

“Talas’ta Tehlikeli Yolculuk” paylaşımında yer alan sürücüye ise 1.986 TL ceza uygulandı.

"Ters şeritten gitme" ihlalinde bulunan sürücüye de 9 bin 267 TL ceza verildi.

Emniyet yetkilileri, ihbarlarda bulunan duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.