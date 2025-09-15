Güven Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Özer Güzel, 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında yaptığı açıklamada, prostat kanserinin erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Güzel, “Tanı konulduğunda hastaların yüzde 73’ünde hastalık organa sınırlı kalıyor. Düzenli PSA taramaları sayesinde metastatik prostat kanseri oranı yüzde 80 oranında düşüyor” dedi.

"Sessiz ama yaygın bir tehlike"

Prostat kanserinin özellikle 50 yaş üzeri erkeklerde sık rastlanan bir sağlık sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Güzel, şu bilgileri paylaştı:

“En riskli tarafı, hastalığın erken evrede belirti vermemesidir. Erkekler kendilerini sağlıklı hissetseler bile düzenli kontrolleri aksatmamalı. Ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan kişilerde risk, daha genç yaşlarda dahi ortaya çıkabilir.”

Belirtiler genellikle geç dönemde ortaya çıkıyor

Hastalığın çoğunlukla ileri evrede fark edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Güzel, şu uyarılarda bulundu:

“İdrar yaparken zorlanma, sık idrara çıkma, gece uyanma veya idrarda kan görülmesi genellikle geç evrede ortaya çıkar. Oysa amaç, bu noktaya gelmeden hastalığı tespit etmektir.”

PSA testi ile erken teşhis mümkün

PSA testinin prostat kanserinde erken teşhisin anahtarı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Güzel, “Basit bir kan testiyle yapılan PSA ölçümü, prostat kanserini erken evrede saptamada kritik öneme sahiptir. Düzenli uygulandığında metastatik kanser oranlarını ciddi ölçüde azaltır ve tedavi başarısını yükseltir” diye konuştu.

Tedavi kişiye özel planlanıyor

Prostat kanseri tedavisinde kişiye özel yaklaşımın esas olduğunu belirten Prof. Dr. Güzel, “Hastalığın evresi, hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve beklentileri tedavi kararında belirleyici olur. Cerrahi tedavi, radyoterapi ve ilaç tedavisi gibi farklı seçenekler mevcut. Multidisipliner ekiplerle en uygun yöntem belirlenir” ifadelerini kullandı.

Farkındalık hayat kurtarıyor

Prof. Dr. Güzel, 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü’nün yalnızca bir hatırlatma değil, erkekler için hayat kurtarıcı bir çağrı niteliği taşıdığını söyledi ve ekledi:

“Toplumda farkındalığın artması, prostat kanserinin erken dönemde yakalanmasının en önemli gücüdür.”