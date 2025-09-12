EBRU APALAK

Etimesgut Belediyesi bünyesinde 2024'te kurulan Emekli Tiyatrosu'nda yeni dönemin ilk toplantısı 12 Eylül 2025 Cuma Günü Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıyı Emekli Tiyatrosu'nun Koordinatörü Çetin Azer Aras yönetti.

Emekli Tiyatrosu'na bu yıl seçmeler sonucunda 38 kişi katıldı. Yeni katılımcılar bu sezon geçen yılki katılımcılarla birlikte 7 oyun sergileyecek. Oyunlardan 6'sı yazarların oyunları arasından seçilecek.

EMEKLİ TİYATROSU, KENT FEST'TE

Geçen yılki katılımcılar arasından seçilen 20 kişi, 3-13 Ekim 2025 tarihlerinde 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) düzenlenecek II. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali Etimesgut (Kent Fest) kapsamında bir gösteri hazırlayacak.

EMEKLİLER, LİSELİLER İÇİN OYUN SERGİLEYECEK

Tiyatrodan 12 kişi ise trafiği konu alan "Söz Mü?" adlı vodvilde yer alacak. Koordinatör Aras, "Söz Mü?" için katılımcıları çalıştıracak. Oyun, Etimesgut Belediyesi sınırlarındaki tüm lise öğrencileriyle haftada birkaç gün buluşacak.

OYUNLAR MARTIN SONUNDA SAHNELENECEK

Emekli Tiyatrosu'nun yeni sezon için sahneleyeceği oyunlar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında hafta boyunca Korkut Ata'da izleyicilerin karşısına çıkacak.

Katılımcılar geçen yıldan farklı olarak oyun yazarlığı eğitimi alacak ve Kent Tiyatrosu'nun farklı oyuncuları oyunları yönetecek.

Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu ilk sezonda sahnelenen 10 oyunu kaldırdı. Emekli Tiyatrosu'nun bu sene eğitim, prova ve çalışmaları Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi ve 100. Yıl CKM'de yapılacak. Oyunlar ise Korkut Ata'da sahnelenecek. Çalışmalar ekimin ikinci haftasında başlayacak.