Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin imha edildiği, işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğu ve haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak bizim için kırmızı çizgidir. Bu kapsamda denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.”

Ankara’da gıda denetimlerinde öne çıkanlar:

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde güvenilir gıda denetimlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar