Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin imha edildiği, işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğu ve haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak bizim için kırmızı çizgidir. Bu kapsamda denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.”

Ankara’da gıda denetimlerinde öne çıkanlar:

11.250 kilo et, tavuk ve çeşitli gıda ürünü muhafaza altına alındı

1.316 kilo uygunsuz ürün imha edildi

Uygunsuz işletmelerin faaliyetleri durduruldu

Yasal işlem başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde güvenilir gıda denetimlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

🔍 Güvenilir gıda için sahadayız.



📍 Ankara’da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimler sonucunda;



📦 11.250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda… pic.twitter.com/3IFJQnF2oC — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) September 12, 2025