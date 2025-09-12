Türkiye’nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe–Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig’in 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak dev maçında Kadıköy’de sarı-lacivertliler, sahasında sarı-kırmızılı ekibi ağırlayacak.

İki takım da şampiyonluk yolunda kritik 3 puanı almak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın saati ve hakem kadrosu ilerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak.

Tüm gözler şimdiden bu dev randevuya çevrilmiş durumda.