Galatasaray Kalamış Tesisleri’nde Yeni Satranç Merkezi Açıldı
Türkiye’nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe–Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig’in 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak dev maçında Kadıköy’de sarı-lacivertliler, sahasında sarı-kırmızılı ekibi ağırlayacak.

İki takım da şampiyonluk yolunda kritik 3 puanı almak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın saati ve hakem kadrosu ilerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak.

Tüm gözler şimdiden bu dev randevuya çevrilmiş durumda.

Muhabir: Melisa Sapaz 2