Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Büyükdağdere Mahallesi’nde yürütülen yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yıkım kararı verilen yaklaşık 100 binadan 24’ünün yıkımı ekipler tarafından tamamlandı.

AFAD, Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Belediyesi ekipleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, mahallede yıkım, enkaz kaldırma ve hasar tespit süreçleri titizlikle sürdürülüyor.

Bölgedeki vatandaşlar için geçici barınma alanları oluşturulurken, psikososyal destek ekipleri de mahalle sakinleriyle birebir ilgileniyor. Ayrıca konteyner kurulumunun da devam ettiği mahalledeki çalışmalar havadan görüntülendi.

Mahalle Muhtarı Sebahattin Kaya, yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 100 binanın yıkımı planlanıyor. Şu ana kadar 24 bina tamamen yıkıldı. Büyükdağdere şu anda adeta bir şantiye alanına dönmüş durumda. Enkaz kaldırma tamamlandıkça yeniden inşa süreci başlayacak.”

Yetkililer, bölgede yeniden inşa çalışmalarının enkaz kaldırma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacağını bildirdi.