CHP Diyarbakır Milletvekili Av. Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun "tüm iç hat uçuşlarında 200 ml su ücretsiz olacak" açıklamasının üzerinden beş gün geçmesine rağmen uygulamanın hayata geçmediğini söyledi.

Tanrıkulu, Diyarbakır’a yaptığı uçuşta bir bardak suyun halen 40 TL’ye satıldığını belirterek, “Belli ki Sayın Bakan’ın talimatı hala uçaklara ulaşmamış” ifadelerini kullandı.

❗UÇAKTA BİR BARDAK SU, HALA PARAYLA: 40 LİRA



📌 Diyarbakır uçağındayım; geçtiğimiz yıl Nisan ayında, yine bu uçuşta, Diyarbakır’a gelirken suyun paralı olduğunu öğrenmiş, küçük bir şişe suyun bile ücretli olmasına dair video çekerek bunun ne kadar yanlış olduğunu anlatmıştım.… https://t.co/Xpr4DHVs6F pic.twitter.com/xkLBzmo7Cw — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) September 12, 2025

“18 ayda ne değişti?”

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz yıl Nisan ayında yine Diyarbakır’a yaptığı bir uçuş sırasında benzer bir durumu gündeme getirdiğini ve konuyla ilgili Meclis’e soru önergesi verdiğini hatırlattı. Su gibi temel bir ihtiyacın parayla satılmasını eleştiren Tanrıkulu, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’nun “sağlık açısından zorunlu” gerekçesiyle uygulamanın değiştirildiğini açıklamasını da eleştirdi.

“Sayın Bakan, sağlık nedenleriyle yolcuların seyahat ederken su içmeleri gerektiğini söyledi. Peki, o geçtiğimiz 18 ayda ne değişti? Devletin gerçekten bir bardak sudan elde edeceği gelire mi ihtiyacı vardı?” ifadelerini kullandı.

“5 gün geçti ama hala uygulanmıyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 gün önce yaptığı açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla tüm hava yolu şirketlerine talimat gönderildiğini ve uçuş süresine bakılmaksızın her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesinin zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu. Ancak Tanrıkulu, uygulamanın hala yürürlüğe girmediğini belirterek, “Lütfen bu talimatların uçuş ekiplerine daha hızlı ulaştırılmasını sağlayın. Yolcular bu hizmeti hak ediyor” dedi.

“Yıllardır suyun peşindeyim”

Tanrıkulu, yaklaşık bir buçuk yıldır uçaklarda suyun ücretsiz verilmesi için mücadele ettiğini de vurguladı. Su ikramının uzun yıllar boyunca ücretsiz olduğunu hatırlatan Tanrıkulu, bu uygulamanın neden değiştiğinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyleyerek, “İç hatlarda yolculuk yapan yurttaşlara bir bardak suyun ikram edilmesi gerekirdi ama yapılmadı. Bu kadar basit bir hakkın dahi verilmemesi kabul edilemez.” dedi