Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı kazandığı Sakarya Meydan Muharebesi, hem askeri hem de stratejik açıdan Kurtuluş Savaşı’nın seyrini değiştirdi. Mustafa Kemal Paşa’nın “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez” sözleri, muharebenin kritik önemini özetliyor.

Atatürk'ün not defterlerinde yer alan bir alıntı ise muharebenin seyrini ve Türk milletinin azmini şu şekilde yansıtmaktadır:

"Tarihin en uzun meydan muharebesidir dedikleri Sakarya'yı, böğrü sancıya sancıya, düşe kalka, bir sivil spor kıyafeti ile idare edip kazandıktan sonra, bir akşam üzeri, kimseye söylemeden; karşıcı, alkışçı beklemeden; başının üstünde taklar ve ayaklarının altında halılar dilemeden, gündelik işini görmekten dönüyormuşsun, kendi kalemi mahsusundan çıkıyormuşsun gibi, yıpranmış bir iç vilayet taksisi sanılacak bir ford otomobilin sadeliği içinde; ellerinde beyaz güderi eldivenler; o sivil kıyafette Çankaya'ya döndün..."

Bu ifadeler, Atatürk'ün zaferin ardından gösterdiği mütevazılığı ve halkına olan bağlılığını gözler önüne sermektedir.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kararlılığını pekiştirmiş ve Büyük Taarruz'a giden yolu açmıştır. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık için verdiği mücadelenin simgesi olmuştur.

Sakarya Muharebesi'nin Başlaması ve Stratejik Önemi

Sakarya Meydan Muharebesi, 23 Ağustos 1921’de başlamış ve 13 Eylül’de Türk ordusunun zaferiyle sona ermiştir. Yunan ordusu, Ankara yönünde ilerleyerek Türk topraklarını işgal etme planları yaparken, Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk birlikleri stratejik savunma hattı kurdu.

Kazanmanın Temel Etkenleri

Komuta ve Liderlik: Mustafa Kemal Paşa’nın yerinde karar alması ve askerlerin moralini yüksek tutması, savaşın seyrini belirledi.

Savunma Stratejisi: Türk ordusu Sakarya Nehri boyunca “sathı müdafaa” anlayışıyla savunma hattı kurarak Yunan ilerleyişini durdurdu.

Askeri Disiplin ve Motivasyon: Cephede askerler, hem lojistik hem de moral açısından iyi organize edilmişti; yerel halkın desteği savaşta belirleyici oldu.

Sakarya Muharebesi'nin Sonuçları

Türk ordusunun zaferi, Yunan kuvvetlerinin Ankara’ya doğru ilerlemesini durdurdu.

Bu başarı, TBMM’nin ulusal savunma ve diplomatik stratejilerini güçlendirdi.

