Uzunköprü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Çalıköy köyü yol ayrımında ihbar üzerine, şoförlüğünü Ö.O.'nun yaptığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 8'i Suriye, 8'i Irak uyruklu olmak üzere, aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplamda 16 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, işlemleri sonrasında Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. Sürücü Ö.O.'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA