İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan diploma davasının ilk duruşmasında savunmasını yaptı.

İmamoğlu, iddianamenin siyasi amaçlarla hazırlandığını söyleyerek, “Bu iddianameyi, seçimde kaybedeceğini bilenler yazdırdı. Bu davanın varlığı bile yüz karasıdır” dedi.

12 Eylül darbesine de değinen İmamoğlu, “Askeri, sivil, siyasi fark etmez; darbeyi yapanı da, destekleyeni de kınıyorum. Bugün de bir darbe sürecinin içindeyiz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, “Bu sürece alet olanlar, millete büyük bir bedel ödetiyor” diye konuştu.