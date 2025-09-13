İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “yolsuzluk” soruşturması kapsamında, daha önce terör suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ikinci kez cezaevine gönderildi. Şahan, Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “irtikap” ve “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla tutuklandı.

6 Aydır Cezaevindeydi

Resul Emrah Şahan, yaklaşık altı aydır “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla cezaevinde bulunuyordu. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Şahan’ın yerine kayyım atanmıştı.

İBB Soruşturmasına Dahil Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Şahan’ın da ifadesi alındı. Soruşturmada, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “örgüte üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek” suçlamaları yer alıyor.

Dosyada bulunan müşteki ve tanık beyanları ile etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler doğrultusunda, Şahan’ın birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği ve elde ettiği menfaatleri örgüte aktardığı ileri sürüldü.

İkinci Tutuklama Kararı

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Resul Emrah Şahan hakkında, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” ve “irtikap” suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi. Böylece Şahan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik yürüttüğü “yolsuzluk” soruşturması kapsamında da ikinci kez tutuklanmış oldu.