Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Öz Büro İş Sendikası’nın Türk Standartları Enstitüsü ve bağlı kuruluşlarda uygulamayı planladığı grev, “genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu” olduğu gerekçesiyle iki ay boyunca askıya alındı.

Yasal Dayanak: 6356 Sayılı Kanun

Grev erteleme kararının, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63. maddesi uyarınca alındığı belirtildi. Söz konusu madde, kamu düzeni, sağlık ve güvenliği tehlikeye sokacak nitelikteki grevlerin ertelenmesine imkân tanıyor.

Böylece, Öz Büro İş Sendikası’nın TSE ve bağlı iş yerlerinde almış olduğu grev kararı, 60 gün süreyle geçerliliğini yitirmiş oldu.