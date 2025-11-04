Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Tarihi ve Güzel Sanatları Müzesi'nin açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Tarihi ve Güzel Sanatları Müzesi'nin açılış törenine katıldı.

Özel, Çankaya ilçesindeki önceden Birlik için kullanılan binada açılan müzenin açılışında yaptığı konuşmada, bu binanın müzeye dönüşmesinin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Kurumların tarihlerine ve mesleklerin geleneklerine sahip çıkmasının çok önemli olduğuna işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Müzecilik meselesi, Türkiye'de çok eksik kalan ve Türk Eczacıları Birliği gibi bir kuruma yakışan bir işti. O yüzden çok kıymetli buluyorum yapılan işi. Ayrıca bu binanın bir müze olarak devamlı eczacılar ve eczacıların konukları açısından ziyaret edilecek bir yer haline gelmesi benim için ayrıca anlamlı. Bu bina, 1999'da Manisa Eczacı Odası yöneticisi olduğumdan beri irtibatımın olduğu, 2001'den beri düzenli gelip gittiğim, Eczacı Odası Genel Sekreteri olarak kamu kurumu sözleşmeleriyle ilgili kurulan komisyonlarda göreve başlayıp, Türk Eczacıları Birliği'nde Genel Saymanlık ve Genel Sekreterlik görevlerini yaptığım bina. Burada çok iyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu ama mücadele etmeyi, mesleğimiz için çalışmayı hep bu binalarda hem öğrendik hem birbirimizi öğrettik. Farklı siyasi görüşten dostlarımız oldu ama bir mesleki birliktelik içinde kimseyi itmemeyi, kalkmamayı, aramıza çatışmaların girmemesini de burada öğrendik."

Özel, binanın müzeye dönüşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney de müzenin yalnızca eczacılığın tarihsel serüvenine tanıklık etmediğini aynı zamanda bilimin ve sanatın buluştuğu bir mekan olarak kapılarını açtığını ifade etti.

Üney, müzede yer alan yaklaşık 120 yıl İstanbul Moda'da hizmet veren "Tarihi Yeni Moda Eczanesi"nde merhum eczacı Melih Ziya Sezer'in mirasının yaşatılacağını bildirdi.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Burhanettin Bulut, Zeliha Aksaz Şahbaz, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koordinatörü Bekir Ödemiş, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Ali Demir Sezer, Türk Eczacıları Birliği'nin önceki başkanlarından Mehmet Domaç da katıldı.

Konuşmaların ardından Özel ve katılımcılar, açılışını yaptığı müzeyi gezdi.