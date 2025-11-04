Ankara Emniyet Müdürlüğü, İvedik Sanayi Bölgesi'nde atıl durumdaki 29 aracı bulundukları yerden kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, İvedik Sanayi Bölgesi'nde çevre ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu tespit edilen hurda ve atıl durumdaki araçlara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucu belirlenen 29 araçtan 13'ü çekici ve forklift ile 16'sı ise sahipleri tarafından bulundukları yerden kaldırıldı.

13 araç trafikten men edilirken, araçlarla ilgili gerekli cezai işlemler uygulandı. Bölge esnafı uyarıldı, kent genelinde metruk araçlara yönelik çalışmaların süreceği bildirildi.