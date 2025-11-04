Gazi Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Atatürk'ü anmak amacıyla sevdiği eserlerden oluşan bir müzik dinletisi sunuldu.

Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ekrem Tamer'in sunumuyla gerçekleştirilen defilede, Atatürk'ün öğrencilik yıllarından askeri görevlerine, cephe dönemlerinden inkılap sürecine uzanan dönemde tercih ettiği kıyafetler tematik bir akışla tanıtıldı.

Arşiv ve müze kaynaklarından yararlanılarak hazırlanan birebir replikalar ile kıyafetlerin kadınlar için uyarlanmış versiyonları sahnede sergilendi.

Kronolojik sırayla sunulan 25 kıyafetin, dönemin ruhunu yansıtan anlatımlarla desteklendiği defile, katılımcıların beğenisini kazandı.