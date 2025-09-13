Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 9 Eylül günü meydana gelen silahlı saldırıda, hac ve umre organizasyonu sahibi Süleyman Yasin Akdeniz ofisinde vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akdeniz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Organize Suç Şüphesi: Silahlar ve Yüklü Miktarda Para Ele Geçirildi

Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte aynı gün yakalandı. Akdeniz’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırının organizasyonunda yer aldığı belirlenen 6 kişiyi İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 farklı çapta fişek, balistik yelek, 2 kılıç ve pala ile birlikte 1 milyon 63 bin 400 lira, 4 bin dolar ve 3 bin 200 Euro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, 12 Eylül günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selda Hatun TAN/ GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)