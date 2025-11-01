Olay, saat 21.00 sıralarında Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, sinir hastası olduğu öğrenilen Fatih Y., çocuklarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, 9 yaşındaki H.Y.Y.’ye bıçakla saldırdı.

Büyük oğlu durumu aynı apartmanda yaşayan amcası Metin Y.’ye bildirerek yardım istedi. Eve gelen Metin Y., olaya müdahale etmek isterken Fatih Y. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ve Metin Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Fatih Y. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.