Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak sigara satışı yapacağı tespit edilen iki şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, ekipler C.B. (1977) ve R.Ç. (1986) isimli şahısların temin ettikleri kaçak sigaraları piyasaya süreceği yönünde istihbarat aldı. Belirlenen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu bozmaya yönelik faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.