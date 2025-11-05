Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat ve asayiş birimlerinin ortak operasyonuyla hakkında “hırsızlık” suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (2002, Kocasinan) isimli şahsı yakaladı.
Aranan şahıs, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu bozmaya çalışan kişilere yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Basın Bülteni.@kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/mXzKmXxSLj— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) November 4, 2025
Muhabir: Haber Merkezi