İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne atanan kayyum heyeti, yaptığı açıklamada eğitim-öğretim faaliyetlerinin herhangi bir kesinti yaşanmadan sürdürüleceğini duyurdu. Açıklamada ayrıca akademik kadro, öğrenciler ve idari çalışanların mevcut haklarında veya sorumluluklarında herhangi bir değişiklik olmayacağına dikkat çekildi. Böylece üniversitenin günlük işleyişinin normal seyrinde devam edeceği mesajı verildi.

We respectfully announce it to the public. pic.twitter.com/IpHgrnCC7b — İstanbul Bilgi Üniversitesi (@BiLGiOfficial) September 12, 2025

Kayyum heyetinin yazılı duyurusuna göre, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bugün aldığı kararla üniversitenin mütevelli heyetinin görevine son verildi. Karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11. maddesi uyarınca alındı. Bu kapsamda Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nı yönetmek ve temsil etmek üzere YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Avukat Mehmet Çiçek kayyum olarak görevlendirildi.

Mahkeme kararıyla üniversitenin yönetim yapısında gerçekleşen bu değişikliğin ardından kayyum heyetinin bugün itibarıyla göreve başladığı belirtildi. Yapılan açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin akademik ve idari kadrolarının haklarının korunacağı, öğrencilerin ve çalışanların eğitim-öğretim sürecinde herhangi bir kayıp yaşamayacağı özellikle vurgulandı.