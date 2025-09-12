Maça hızlı başlayan 12 Dev Adam, güçlü rakibi Yunanistan karşısında üstün oyununu sürdürerek farkı açtı. 94-68’lik skorla galip gelen milliler, tribünlerdeki binlerce taraftara büyük bir sevinç yaşattı.

Türkiye Finalde

Alınan bu tarihi galibiyetle Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda final biletini aldı. Final mücadelesinde rakibimiz önümüzdeki günlerde belli olacak.

Basketbolseverler Büyük Heyecan Yaşıyor

Turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla dikkat çeken 12 Dev Adam, final için de şimdiden büyük bir heyecan yarattı.