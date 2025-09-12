Ankara’da bir haber sitesinde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve Ankara’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarının toplu istifa kararı aldığı iddialarını sert bir şekilde yalanladı.

ABB Başkanı Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Uydurduğunuz kulislerden, ‘Mansur Yavaş’ın yakın çevresi’ yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli. Fitne, iftira ve algı operasyonu.

- Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz.