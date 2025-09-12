1. Gün Programı – 18 Eylül Perşembe

Bisikletli Hareket

Saat 09.30'da Kent Konseyi önünden başlayacak bisiklet turu, Etimesgut Belediye Başkanlığı'nda sona erecek.

10.30’da belediye binasında Avrupa Hareketlilik Haftası Açılış Konuşması yapılacak.

Tüm vatandaşlar bisikletleriyle bu renkli etkinliğe davet ediliyor.

Zumba Etkinliği

Saat 19.30’da gerçekleştirilecek zumba etkinliğiyle katılımcılar hem eğlenecek hem de sporun keyfini çıkaracak.

2. Gün Programı – 19 Eylül Cuma

Trafik Eğitim Parkuru

Saat 10.30’da düzenlenecek eğitim parkurunda çocuklara güvenli yaya ve bisiklet kullanımı eğitimi verilecek.

Engelsiz Yaşam Merkezi Etkinlikleri

Saat 16.00’da engelsiz yaşam ve ulaşım üzerine farkındalık oluşturacak aktiviteler yapılacak.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Adım

Etimesgut Belediyesi, bu etkinliklerle çevre dostu ulaşım araçlarının önemine dikkat çekmeyi, çocuklardan yetişkinlere kadar tüm vatandaşlara kapsayıcı ve engelsiz bir yaşam vizyonu sunmayı amaçlıyor.

Etkinliklere katılmak isteyen tüm vatandaşlar davet ediliyor.

Avrupa Hareketlilik Haftası’nı bu yıl “Herkes İçin Hareketlilik” temasıyla kutluyoruz. Etimesgut Belediyemiz; sağlıklı, çevreci ve kapsayıcı bir ulaşım kültürü için dolu dolu 3 günlük etkinlik programı hazırladı.

Gel, hem eğlen hem de engelsiz ve sürdürülebilir bir geleceğe… pic.twitter.com/R4sqslo4JC — Etimesgut Belediyesi (@etimesgutbld) September 12, 2025