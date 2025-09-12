1. Gün Programı – 18 Eylül Perşembe

Bisikletli Hareket

Zumba Etkinliği

  • Saat 19.30’da gerçekleştirilecek zumba etkinliğiyle katılımcılar hem eğlenecek hem de sporun keyfini çıkaracak.

2. Gün Programı – 19 Eylül Cuma

Trafik Eğitim Parkuru

  • Saat 10.30’da düzenlenecek eğitim parkurunda çocuklara güvenli yaya ve bisiklet kullanımı eğitimi verilecek.

Engelsiz Yaşam Merkezi Etkinlikleri

  • Saat 16.00’da engelsiz yaşam ve ulaşım üzerine farkındalık oluşturacak aktiviteler yapılacak.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Adım

Etimesgut Belediyesi, bu etkinliklerle çevre dostu ulaşım araçlarının önemine dikkat çekmeyi, çocuklardan yetişkinlere kadar tüm vatandaşlara kapsayıcı ve engelsiz bir yaşam vizyonu sunmayı amaçlıyor.

Etkinliklere katılmak isteyen tüm vatandaşlar davet ediliyor.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar