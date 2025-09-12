CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın programına konuk oldu. Uğur Dündar’ın “Pazartesi gün mahkemeden mutlak Buldan çıkması durumunda neler düşünüyorsunuz sorusuna “Açıkçası Pazartesi gününden ve alınacak karardan bir endişem. Bu mesele CHP’yi karıştırmak tartıştırmak ve konuşulsun diye ortaya atılan ve özel seçilmiş bazı aparatlar var” karşılığını verdi.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile 10 gün görüştüğünü, söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel "- Sayın Kılıçdaroğlu ile 10 gün önce görüştüm. 4-9 Eylül kuruluş haftamız geçen sene tüzüğe koyduk. Çok güzel bir programımız vardı bu sene. Partinin gelecekte Türkiye'ye nasıl yöneteceğine karar verdiğimiz programımız, 4 ana sütunda 16 ana başlıkta yapılan çalışmalarımız var. Bunları konuştuk” dedi