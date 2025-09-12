YSK, 5 Eylül’de yapılan toplantıda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kongreleri durdurma kararlarını değerlendirdi.

Kurul, ilçe seçim kurullarının bu yönde bir yetkisinin bulunmadığını belirterek kararların “tam kanunsuzluk” nedeniyle kaldırılmasına ve kongrelerin kaldığı yerden devamına hükmetti.

CHP’nin “yetki gaspı” itirazı reddedildi

CHP’nin İstanbul il yönetimine ilişkin yaptığı “yetki gaspı” itirazı ise kabul edilmedi. YSK, açıklanan gerekçede şu ifadelere yer verdi:

“Adli yargı mercilerince verilen kararların uygulanması, Anayasa’nın 138’inci maddesi uyarınca yetki gaspı olarak nitelendirilemez.”

İlçe seçim kurullarının, usulüne uygun başlayan kongreleri durdurma yetkisi bulunmamaktadır.

Mahkeme kararları ve yetki tartışması

YSK kararında, seçim öncesi işlemlerle ilgili denetim ve gözetim yetkisinin ilçe seçim kurullarında bulunmadığını, bu konuda yetkili mercilerin Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde adli yargı organları olduğunu vurguladı.

Sonuç

Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir’de kongrelerin durdurulmasına ilişkin kararlar kaldırıldı.

CHP’nin “görev gaspı” iddiası reddedildi.

YSK, böylece CHP’nin İstanbul’daki kongre süreçleriyle ilgili kritik kararına açıklık getirmiş oldu.