Alınan kararın ardından:

Elektronik tam bilet ücreti 27 TL’den 35 TL’ye çıktı.

Mavi Kart aylık abonman ücreti 2 bin 120 TL’den 2 bin 748 TL’ye yükseldi.

Yeni tarife kısa süre içinde yürürlüğe girecek.

15 Ocak’ta gerçekleştirilen UKOME toplantısında toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 35 zam kararı alınmıştı.

26 Haziran’daki UKOME toplantısında ise İBB’nin ek yüzde 21,29 zam teklifi, toplantıda çoğunluğu elinde bulunduran Bakanlık temsilcileri tarafından reddedilmişti.